Britney Spears over scheiding: ’Ik ben een beetje in shock’

„Ik ga niet uitleggen waarom we uit elkaar gaan, want eerlijk gezegd gaat het niemand iets aan”, schrijft Spears in het bericht. „Maar ik kon de pijn niet meer aan.”

Spears zegt veel lieve berichten te hebben ontvangen van haar vrienden na het nieuws, waar haar „hart van smelt”. „Ik kom wel sterk over en mijn Instagram mag er misschien wel perfect uitzien, maar dat is zeker niet de realiteit en ik denk dat we dat allemaal weten”, vervolgt de zangeres. „Ik zou graag meer mijn emoties en tranen delen, maar vanwege bepaalde redenen heb ik altijd mijn zwakheden moeten verbergen.”

Spears zegt dat ze „zo sterk mogelijk zal blijven” nu zij en Asghari uit elkaar gaan. „En het gaat eigenlijk al best goed met me.”

Donderdag kwam via de Amerikaanse entertainmentsite TMZ naar buiten dat Spears en Asghari gaan scheiden. Het model is degene die de scheiding heeft aangevraagd vanwege „onoverkomelijke verschillen”. De twee waren zes jaar bij elkaar. Eerder wenste Asghari de zangeres „het beste” toe. Voor Spears was het haar derde huwelijk. Met haar tweede man Kevin Federline heeft ze twee zoons.