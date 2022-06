’Wijnlijn’ familie Pos groot succes: ’Al één miljoen flessen verkocht’

Ilona en Stephan Pos hadden een goede baan. Zij bij de gemeente in Muiden, hij had een eigen stukadoorsbedrijf. Tijdens een gezellige avond in de tuin van hun huis in ’t Gooi besloten ze zich op te geven voor het destijds populaire RTL-programma Helemaal het einde.

Al snel kregen ze een reactie en een half jaar later verhuisden ze met hun twee zonen Bjorn en Tygo naar Zuid-Amerika. ,,Toen we in Chili, dat was in 2017, onze eerste wijnfles in handen kregen, hadden we nooit verwacht wat voor een groot bedrijf we gingen worden’’, vertelt Ilona. ,,Dat is echt wel iets waar we enorm trots op zijn. Het is een stabiel product, want vijf jaar later liggen de wijnen nog steeds in maar liefst driehonderd supermarkten in de schappen.’’

Stephan kan zich nog goed herinneren hoe hij de eerste fles in handen kreeg. ,,We hebben wel een traantje weggepinkt. Ineens was het allemaal echt en hadden we iets bereikt wat het doel van het programma was. Overleven in het buitenland met eigen inkomsten. Het ging gelijk als een speer. De wijn ging per boot naar Nederland en toen de eerste lading in de verkoop ging, kwamen er allemaal foto’s op social media van mensen met onze wijn. In het eerste jaar hebben we alleen al driehonderdduizend flessen verkocht. Dat voelde zo goed. En nog steeds verkopen we als een speer. Met als resultaat binnenkort één miljoen verkochte flessen.’’

Of de familie Pos miljonair is geworden door hun wijnavontuur en wat hun nieuwe plannen zijn, is te lezen in weekblad Privé, dat vanaf woensdag in de winkel ligt.