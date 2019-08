Sam Smith ’intens angstig’ tijdens dansopnames videoclip

„Toen ik moest beginnen met de choreografie was ik zo bang, mijn angst was heel intens”, zegt Sam in een behind-the-scenes video op YouTube. „Ik heb het weten te beheersen, maar het was gewoon niet fijn.” Sam voelde zich voor de camera niet op zijn gemak, omdat hij liever niet in het openbaar danst. „Ik hou van dansen. Van kleins af aan is het voor mij een geweldige manier om mijzelf uit te drukken maar het is altijd iets dat ik voor mezelf heb gehouden. Ik danste in mijn slaapkamer of met een drankje op in de club, maar het is nooit iets geweest dat ik wilde combineren met mijn muziek.”

Smith kampt al langere tijd met angst- en paniekaanvallen en is daar altijd open over naar zijn fans. „Het gaat steeds een beetje beter. Ik kan mezelf nu beter onder controle houden en ik ben relaxter maar het blijft heel angstaanjagend.”