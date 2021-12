Fietsenmerk boos over sterfscène in Sex and the City-reboot

Een arts van Peloton heeft volgens de website Dlisted zelfs een verklaring afgegeven waarin duidelijk wordt gemaakt dat „het rijden op de fiets de hartaanval van het personage vermoedelijk zelfs heeft uitgesteld. Deze persoon bezigde een extravagante levensstijl, vol cocktails, vlees en rookwaren. Bovendien weten we niets van de familiegeschiedenis van deze persoon - ook dat is vaak een belangrijke factor bij hartproblemen.”

Vervolg

And just like that... is het langverwachte vervolg op Sex and the City. Op zender HBO waren donderdag de eerste twee afleveringen te zien. De serie vertelt over de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) die nu vijftigplusser zijn. Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde, bedankte voor een rol in de reboot.

De serie is echter nog niet in Nederland te zien. HBO liet recent weten dat And just like that... pas in de loop van 2022 voor de Nederlandse fans beschikbaar komt als HBO Max hier wordt geïntroduceerd. Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien.