Zeeslag vol visuele krachtpatserij

Bovendien was collega Michael Bay al volop bezig met het soortgelijke oorlogsdrama Pearl Harbor. En dus verdwenen Emmerichs plannen in de kluis.

Ruim twintig jaar later opent de Duitse spektakelspecialist alsnog het vuur met Midway, waarin inlichtingenofficier Layton (Patrick Wilson) om overplaatsing vraagt, nadat een foute interpretatie van verkregen informatie Japan in staat heeft gesteld de Amerikaanse marinehaven Pearl Harbor plat te gooien. Admiraal Nimitz (Woody Harrelson) houdt echter vertrouwen in Layton en vraagt hem waar de Japanners vervolgens zullen toeslaan. Hij denkt: Midway, het strategische atol in de Stille Oceaan.

Met Midway (budget: 100 miljoen dollar) levert Emmerich een historisch accuraat en bevredigend oorlogsdrama af. Net als met Independence Day (1996) en Godzilla (1998) sleurt hij de kijker ook nu met veel bravoure en visuele krachtpatserij het zeespektakel binnen. Reusachtige vloten stomen op, felle ’dogfights’ vullen de hemel. En als Amerikaanse duikbommenwerpers de Japanse vliegdekschepen aanvallen, draait uw maag bijna om van de cinematografische G-krachten die vrijkomen.

Gelukkig blijft de filmmaker dit keer weg van zijn gebruikelijke Amerikaanse heroïek en wapperende vlaggen. Met de dappere, maar zichzelf overschattende admiraal Yamamoto wordt tevens de Japanse kant van de strijd belicht. En tussen alle bommen en granaten eert Emmerich ook de Oscarwinnende regisseur John Ford (The searchers, Stagecoach) die tijdens de oorlog als documentairemaker en propagandafilmer voor de US Navy werkte. In Midway zien we hem de aanval op het atol filmen, beelden waarvoor Ford in 1942 een Oscar kreeg.

✭✭✭