Zayn Malik krijgt proeftijd voor mishandeling Yolanda Hadid

Donderdag vertelden ingewijden dat het voormalig One Direction-lid en zijn vriendin Gigi Hadid hun relatie hadden verbroken vanwege een ruzie tussen Zayn en Yolanda. Ze hebben nog niet gereageerd op het nieuws over een breuk, maar lieten wel weten dat de veiligheid van hun 1-jarige dochter de prioriteit heeft. Malik ontkent daarnaast dat hij Yolanda heeft geslagen.

In de rechtbankdocumenten staat volgens TMZ dat het vermeende incident al in september was. De zanger zou het oud-model verrot hebben gescholden en haar onder meer hebben uitgemaakt voor ’Nederlandse slet’. Malik zou haar na een woordenwisseling tegen een kast hebben geduwd. Ook zijn vriendin en een bewaker zouden zijn uitgescholden door de zanger.

Malik heeft de beschuldigingen niet aangevochten en een boete betaald. Als hij zich de komende zes maanden aan de voorwaarden van zijn proeftijd houdt, dan zou een rechter die eerder kunnen beëindigen.