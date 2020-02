Amerikaanse acteur Kirk Douglas (103) overleden

„Met enorm veel verdriet moeten mijn broers en ik mededelen dat Kirk Douglas vandaag op 103-jarige leeftijd van ons is heengegaan”, aldus de verklaring van zijn zoon. „Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden eeuw van de films”, zegt Michael over zijn vader die verder zijn gevoel voor rechtvaardigheid een inspiratie noemt. Douglas stelt dat zijn vader een filmerfenis achterlaat die nog generatieslang stand zal houden.

Douglas speelde in tientallen films. Zijn bekendste rol was die van Spartacus in de gelijknamige film van Stanley Kubrick uit 1960. Douglas was van 1943 tot 1951 getrouwd met actrice Diana Douglas. Samen kregen zij onder andere zoon Michael, eveneens een bekende acteur. Na zijn scheiding was Douglas de laatste 65 jaar getrouwd met Anne Buydens, die afgelopen april 100 jaar oud werd.

Douglas werd in 1916 geboren als Issur Danielovitch Densky in de Amerikaanse plaats Amsterdam. Hij is de zoon van joods-Russische immigranten. Douglas beleefde zijn doorbraak in 1949 met zijn rol als de gewetenloze bokser Midge Kelly in Champion, de eerste film waar hij een Oscarnominatie voor kreeg.

Begin 1996 werd de toen bijna 80-jarige Douglas getroffen door een zware hersenbloeding. Daar was hij helemaal van hersteld.

Veel Hollywoodsterren hebben hun medeleven geuit na bekendwording van Douglas’ overlijden. Steven Spielberg schrijft in een verklaring het „vaderlijke advies” van Douglas te gaan missen. „Kirk heeft zijn filmstercharisma tot aan het einde van zijn mooie leven behouden, en ik voel me vereerd dat ik een klein deel uitmaakte van zijn laatste 45 jaar”, aldus de filmmaker.

Douglas’ tegenspeelster uit For Love or Money uit 1963 Mitzi Gaynor (88) twittert: „Bravo Kirk voor een geweldig leven. Dank dat je je geweldige talent met ons allemaal hebt gedeeld. De film die we samen hebben gemaakt heeft een speciaal plekje in mijn hart.”