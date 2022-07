Mark Gillis had verdachte willen zien bij rechtszaak overval

Bij de rechtbank in Den Bosch was maandag de eerste zitting in de strafzaak over de overval op Gillis. Alleen B. moest nog voorkomen, hij was ook de eerste van drie verdachten die werden opgepakt. De advocaat van verdachte Aytekin B. (40) van de overval op realityster Mark Gillis vindt dat er voldoende ernstige verdenkingen tegen haar cliënt zijn. Om die reden vroeg ze de rechtbank maandag niet om de Bosschenaar vrij te laten. De rechtbank oordeelde ook dat er voldoende verdenkingen tegen de man zijn en verlengde daarom het voorarrest.

Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam in Ommel, even ten zuiden van Helmond. Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een dure zonnebril.

Beelden van de overval werden uitgezonden in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarop waren drie overvallers te zien. B. is volgens justitie de man in de camouflagejas. Tot nu toe heeft hij zich steeds op zijn zwijgrecht beroepen en niets over de verdenking verteld. „Als hij niks wil zeggen, moet hij niks zeggen. Ik heb liever dat hij een waar verhaal vertelt”, aldus Gillis. Ook Peter had de verdachte graag willen zien, maar is blij dat de verdachte langer vast blijft zitten. Met het nieuwe bewijs wat er ligt is hij ervan overtuigd dat de verdachte gestraft zal worden, zo laat hij weten aan Telegraaf.

Op 13 september is er weer een zitting in de zaak. Dan zullen mogelijk alle drie de verdachten die zijn opgepakt voor de rechter komen.