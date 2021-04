Kraantje Pappie deelt 06-nummer tijdens Oranjeconcert

„Nu met zoveel kijkers, ben ik eigenlijk wel benieuwd...”, begint Kraantje Pappie tussen de liedjes door. „Iedereen kan wel naar ons kijken, maar ik wil natuurlijk ook gewoon wel het een en ander zien. En het lijkt mij gewoon lachen als jij thuis zit te kijken en je hebt het naar je zin... Wij willen weten hoe het er daar aan toe gaat, wij willen jullie energie voelen, dus misschien kun je naar onze Instagram je foto’s en filmpjes sturen.”

En hoewel dit in theorie een prima manier zou zijn, vindt Kraantje het allemaal wat ’omslachtig’. „Ik had beloofd om het niet te doen, ik krijg nu ook ruzie thuis, maar fuck it. Ik geef jullie mijn nummer wel en dan kan iedereen mij zijn filmpjes en foto’s appen.”

Zijn collega’s lijken enigszins verbaasd om de actie. „Ik heb zijn nummer niet eens!”, reageert Guus, terwijl Thomas Acda vooral moet lachen. Maar Kraantje kan zich er niet druk om maken. „Wat maakt het uit!”