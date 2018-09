Strikt Privé

Nu is dat laatste geen nieuws als het gaat om de man die jarenlang deed of het allemaal niet op kón. Hoe het leven van Frank Masmeijer eruitziet na het vernietigende vonnis, leest u in een bijdrage van collega BORIS VAN ZONNEVELD.

HUMBERTO TAN lijkt zijn leven verrassend weer op de rit te hebben. Vergeeft zijn INEKE hem dan álles? Het stel bezocht samen de herdenkingsplechtigheid voor burgemeester EBERHARD VAN DER LAAN en, opdat iedereen het goed kon zien, arriveerde het stel daar zelfs TWEE KEER!

Een ster die al bijna veertig jaar onafgebroken schijnt is ANITA MEYER, sinds jaar en dag een van de beste zangeressen van ons land. EDWIN BREDIUS sprak haar deze week over haar stille, maar grote verdriet over het verlies van haar allergrootste liefde waardoor zij ROBERT LONG’s liedje Flink Zijn - haar succes uit De Beste Zangers - nu nóg mooier laat klinken…