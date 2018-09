Kristen Stewart: ook backstage veel wangedrag

De Twilight-ster benadrukte dat niet alleen actrices ten prooi vallen aan mannen als Weinstein, maar ook vrouwen achter de schermen, zoals visagistes en camera-assistentes.„Ik weet niet hoe vaak ik dat soort vrouwen gered heb van een hijgerige cameraregisseur”, zei ze volgens The Hollywood Reporter in een toespraak. „En als ik zeg ’gered’, dan bedoel ik ook echt: ’wegwezen, eikel!’ Die mannen zijn dan even in verlegenheid gebracht, maar gaan de volgende dag weer vrolijk verder.”

Kristen riep haar collega’s op hun oren en ogen open te houden. „Laten we alert zijn op zulk gedrag, op elk niveau in ons vak. Deze meiden wordt de mond gesnoerd, omdat ze bang zijn niet meer gevraagd te worden voor klussen, net zoals actrices dat zijn.”