Bryan Cranston en Aaron Paul hinten op Breaking Bad-film

Vorige week deelden de acteurs al dezelfde foto van twee ezels op sociale media, waarbij ze schreven ’binnenkort’. De twee, die in de hitserie Walter White en Jesse Pinkman speelden, postten dinsdag weer allebei eenzelfde kiekje, deze keer van hen twee in een riviertje. Daarbij lieten ze het comment achter ’nog eerder’.

Officieel is er nog weinig bekend over de film, maar Deadline wist eerder te melden dat het project een coproductie is van de Amerikaanse zender AMC, die ook Breaking Bad uitzond, en streamingservice Netflix. Seriebedenker Vince Gilligan zou een script hebben geschreven dat draait om Jesse Pinkman. Het verhaal zou dan plaatsvinden na de gebeurtenissen in de finale van Breaking Bad.