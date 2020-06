Beyoncé en Jay-Z aangeklaagd door regisseur

L’Antoinette Stines werd door het koppel gevraagd om dansers voor de videoclip van het nummer Black Effect te regelen. Vervolgens raakte ze met het stel in gesprek over de liefde. De opname daarvan zou het koppel alleen als kort promotiestukje gebruiken, maar later bleek dat Stines de gehele eerste minuut van het nummer te horen is.

Stines eist nu credits voor het meeschrijven aan het nummer en een flinke bak met geld. Beyoncé en Jay-Z hebben nog niet gereageerd op de kwestie.