Rechter dreigt Weinstein in cel te zetten wegens gebruik telefoon

Tegen de afspraken in is Weinstein betrapt met het gebruik van zijn mobiele telefoon.

Op de tweede dag van het verkrachtingsproces tegen Harvey Weinstein dreigde de rechter zijn borgtocht in te trekken en de voormalige filmproducent in de cel te zetten. De reden is dat Weinstein tegen de afspraken in was betrapt op het gebruik van zijn mobiele telefoon op het moment dat de selectie van de jury van start ging.