Recensie ’Young heart’: Lekker zwelgen in liefdesverdriet

Album numero vier al voor Birdy, terwijl ze nog altijd pas 24 is. Met de 14-jarige Jasmine van den Bogaerde (Britse met Nederlandse voorouders), die tien jaar geleden zo imponeerde met haar piano-uitvoering van Bon Iver’s Skinny love, heeft het allemaal weinig meer te maken. Op Young heart horen we haar zwieren en zwaaien en zich naar hartenlust laven aan alles tussen pop en folk in. Dromerig hier, sprookjesachtig daar is het vooral een stuk rijker geworden in muzikaal opzicht.