Molly Ringwald werkte met meerdere ’Harvey’s’

De eerste keer dat zij met seksuele misdraging te maken kreeg was ze dertien, schrijft de nu 49-jarige Molly. Een crewlid van de film waaraan ze werkte, een man van rond de vijftig jaar, zei dat hij haar zou leren dansen, maar wreef tijdens de ’les’ met zijn erectie tegen haar aan. Een jaar erna duwde een regisseur op de set zijn tong in haar mond. „En dit gebeurde allemaal ondanks mijn beschermende ouders, die hun best deden mij veilig te houden. Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ik ze niet had gehad.”

Molly begon op haar tiende met acteren en brak door toen ze zestien was met haar rol in Sixteen Candles. Het jaar erop was The Breakfast Club een grote hit. Weer een paar jaar later werkte ze met Harvey Weinstein, maar werd niet één van zijn vele slachtoffers. „Ik had mazzel”, schrijft ze daarover. „Of misschien was het omdat in die tijd ik degene was met meer macht.”

The Breakfast Club (1985): Molly Ringwald, Judd Nelson, Anthony Michael Hall Ⓒ Hollandse Hoogte / Mary Evans Picture Library Ltd.

De actrice, die wegens een zakelijk dispuut niet vaker met Weinstein werkte, vindt het belangrijk haar verhaal te delen. „Ik heb hier nooit publiekelijk over gesproken, omdat deze verhalen nooit serieus genomen werden. Vrouwen wordt verteld dat ze moeilijk zijn, bitter, geen grap kunnen hebben, te gevoelig zijn. En de mannen? Als ze mazzel hebben, worden ze nog gekozen als president ook.”