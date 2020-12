Britse koninklijke familie populairder door The Crown

De meningen over de Windsors zijn positief, ondanks dat The Crown als fictie wordt beschouwd. Zo heeft prins Charles in de serie een affaire met Camilla tijdens zijn huwelijk met Diana, iets wat niet in goede aarde valt bij criticasters.

Toch geeft 35 procent van de kijkers aan dat het beeld rondom Charles verbeterd is, terwijl 42 procent aangeeft dat hun mening niet is veranderd. Ook koningin Elizabeth en Diana blijken door de serie populairder te zijn geworden.

Op Netflix staat inmiddels vier seizoen van The Crown. Het laatste seizoen staat sinds vorige maand op de streamingsdienst.