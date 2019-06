Ex Lady Gaga liket foto Irina Shayk

Carino volgt het model op sociale media, al volgt zij hem nog niet. Shayk promootte op de foto haar werk voor het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi.

Carino en Lady Gaga verbraken hun verloving in februari, vlak voordat de zangeres een behoorlijk intiem optreden gaf met Bradley Cooper tijdens de Oscaruitreiking. Het tweetal bracht de titelsong van hun film A Star Is Born ten gehore en leek volledig in elkaar op te gaan, terwijl Irina vanaf de eerste rij toekeek. De relatie tussen Bradley en Irina zou ook geleden hebben onder de film. Volgens ingewijden was Cooper emotioneel volledig afwezig thuis gedurende de lange draaiperiode.