Zieke Johnny de Mol verplaatst optreden

„Lieve mensen in Assen, ik heb de vervelende griep te pakken en ben helaas niet in staat om vanavond mijn show te spelen. Sorry”, zegt Johnny. Het optreden wordt verschoven naar 19 mei en de tickets blijven geldig voor de nieuwe datum. „We maken het helemaal goed met jullie.”

Vooralsnog is alleen het optreden in Assen verplaatst. De eerstvolgende show staat voor vrijdag gepland in Tiel.