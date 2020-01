’Zielsverwanten’ André en Bridget bezegelen liefde met kettinkjes

Op Instagram leggen de twee elke minuut van hun reis vast. Zo deelde André donderdag een foto van hun samen, en ook vrijdag trakteerde de zanger zijn fans weer op een kiekje waar hij Bridget stevig vasthoudt. „Anima Gemella”, leest het bijschrijft, Italiaans voor zielsverwant.

Op de foto’s is te zien dat zowel André als Bridget een gouden kettinkje dragen met een letter; zij de A, hij de B.

Het is niet het eerste tripje van het kersverse koppel. In december vierden André en Bridget de liefde in Parijs. Oud en nieuw brachten de twee door in Casablanca.

Bekijk ook: André en Bridget los op luxe liefdestrip