Aart Staartjes: ’Stoppen Sesamstraat is schande’

„Het is schandalig”, zegt Staartjes, die al bijna vier decennia de rol van Meneer Aart vertolkt. „Het is een ramp voor het programma. En voor die vele kijkers. Hoe ga je hen dit uitleggen?”

De NTR maakt in ieder geval de komende twee jaar geen nieuwe Nederlandse afleveringen. Wel blijven herhalingen van Sesamstraat te zien op televisie. De acteur vreesde al dat de NTR niet wilde doorgaan met het iconische programma. Sinds maart 2018 zijn er geen nieuwe opnames meer gemaakt en hij had al lang niets van de omroep gehoord. „We horen nu plotseling dat het is afgelopen. Nota bene via de pers. Ik heb helemaal niets van de producenten of omroep zelf gehoord, terwijl ik al 38 jaar aan het programma werk. Dat je dan via via te horen moet krijgen dat je niet meer nodig bent, vind ik heel erg.”

Volgens een woordvoerder van de NTR zijn de Nederlandse acteurs en medewerkers van Sesamstraat vrijdag per mail op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een bijeenkomst. „Het is op z’n zachtst gezegd niet leuk voor de acteurs. We snappen dat dit heel teleurstellend is voor ze. Maar we zijn wel heel blij dat we de titel hebben kunnen behouden.” De zegsman wil niet vooruitlopen op de toekomst en of we Meneer Aart, Lot, Sien, Hakim en Buurman Baasje überhaupt nog op tv terugzien. „Over twee jaar kijken we hoe we verder kunnen met Sesamstraat.”

Staartjes houdt ’nog enige hoop’ dat het programma terugkomt op televisie. „Maar ik ben bang dat we het na twee jaar niet meer kunnen oppakken. Dan is het gestorven, vrees ik.”