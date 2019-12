Camila Cabello maakt excuses voor racistische opmerkingen

„Toen ik jonger was, was mijn taalgebruik anders dan nu en daar schaam ik me ontzettend voor. Ik zal daar altijd spijt van hebben. Ik was nog niet wereldwijs, bekommerde me nergens om en leerde pas later de diepere betekenis van de woorden en uitlatingen die ik destijds heb gebruikt. Ik voel me afschuwelijk over het feit dat ik deze woorden ooit heb uitgesproken”, aldus Camila volgens Page Six.

Bekijk ook: Camila Cabello bevestigt relatie met Shawn Mendes

De zangeres vervolgt: „Ik ben nu 22 jaar, ik ben volwassen en ben me bewust van een belangrijk stuk geschiedenis, en de pijn die dat met zich meedraagt. Dat had ik toen nog niet door. Deze fouten geven niet de persoon weer die ik daadwerkelijk ben of die ik ooit ben geweest. Ik sta voor liefde en inclusiviteit en er is in mijn hart nooit ruimte geweest voor haat of uitsluiting. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoezeer me dit spijt, dus hierbij maak ik nogmaals mijn excuses vanuit het diepste van mijn hart.”