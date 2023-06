Vlaamse Erik van Looy aan de slag bij RTL

„Op mijn 61e een contract krijgen bij de bovenburen van RTL, dat had ik niet durven dromen”, zegt de televisiemaker in een reactie. „Ik ben onwijs trots op deze stap en ben heel blij dat ik de kans krijg om naast mijn werk voor De slimste mens in België, ook mijn carrière in Nederland verder te ontwikkelen. Wie weet wat de toekomst brengt!”

Peter van der Vorst, directeur van RTL, laat weten „heel blij” te zijn met de komst van De Looy. „Erik is een uiterst sympathieke, intelligente en bijzonder grappige tv-maker met wie we verschillende projecten aan het ontwikkelen zijn.”