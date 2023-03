Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Het leven van Celio’ toont mensenhater met hart voor de natuur

— Wat: roman — Wie: Mauro Corona — Uitgever: Wereldbibliotheek

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Celio mag dan een vreemde snuiter geweest zijn, een provocateur en een praatjesmaker die altijd tegen de stroom in ging. Voor schrijver Mauro Corona (72) was de oude man ook een leermeester, een beschermer en een reddingsboei. Celio schermde hem als kind af van zijn gewelddadige vader en leerde hem jagen, stropen en klimmen in de bergen.