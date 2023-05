Topmodel Chanel Iman gaat trouwen

Iman en haar verloofde zijn in Italië voor een zogenoemde ’babymoon’, een laatste reisje dat een koppel maakt voordat de baby er is. „Babymoon in Capri is veranderd in de perfecte verloving”, schrijft het model. „Je beloofde me de wereld en tot nu toe heb je me dat en nog veel meer gegeven!”

Iman maakte eerder deze maand bekend in verwachting te zijn van een meisje. Voor het model is het haar derde kind. Met haar ex-man Sterling Shepard heeft ze al twee dochters.