Hugh Grant blikt in docu terug op zijn loopbaan

De documentaire beslaat de gehele carrière van Hugh. In een uur tijd komt zijn opkomst als lid van komediegroep ’The Jockeys of Norfolk’ aan bod, evenals zijn doorbraak met Four Weddings And A Funeral en meer recent werk als de miniserie A Very English Scandal, uit 2018.

Hugh is niet de eerste acteur binnen de A Life On Screen-serie. Eerder werden al documentaires gemaakt over onder meer Stephen Fry en Michael Palin.