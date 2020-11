Zieke Tom Parker noemt oud-bandgenoot Max ’een idioot’

Daar waren Parker en zijn vrouw Kelsey niet blij mee, vertelt hij. „Ik heb hem een berichtje gestuurd en gezegd dat hij een grote mond heeft”, aldus de Britse zanger. „Jij idioot!”

Eind oktober verklapte George in de talkshow van Lorraine Kelly dat Parker en zijn vrouw Kelsey een tweede kind hadden gekregen. De 32-jarige Parker maakte begin oktober bekend dat er bij hem een hersentumor is vastgesteld. „We zijn er allemaal kapot van maar we gaan het gevecht aan. We willen geen medelijden maar liefde en positiviteit”, zei hij toen. „Het wordt een zware strijd maar met ieders liefde en steun komen we er bovenop.”