Kids' Choice Award voor Jonas en Gomez

Presentator Nick Jonas werd daarbij niet ontzien: na zijn overwinning in de categorie Beste zanger werd het voormalig lid van de Jonas Brothers overgoten met liters groene smurrie.

Er werd wereldwijd vijfhonderd miljoen keer gestemd voor de awards. Naast Jonas wonnen onder meer Selena Gomez (Beste zangeres), Emma Stone (Beste actrice), Ben Stiller (Beste acteur), Modern Family (Beste familieserie) en Spongebob Squarepants (Beste cartoon) de oranje zeppelin. Naast de kleur van de loper had de show in Los Angeles nog een Nederlands tintje: in de categorie Beste talentenshow won The Voice, bedacht door John de Mol.

Grootste verrassing vond plaats in de categorie Beste nieuwe artiest, waar niet de tijdens de show optredende band 5 Seconds of Summer won, maar popgroep Fifth Harmony er met de prijs vandoor ging.

Boyband One Direction won een aantal dagen na het vertrek van lid Zayn Malik de prijs voor Beste groep. Eerder op de avond had presentator Jonas de show, die in Nederland zondagavond om 19:00 uur wordt uitgezonden, geopend met een aantal grappen over het vertrek van Malik. De zender maakte het weer goed met de fans in de zaal door bij de bekendmaking van de winnaar om te roepen: "We zullen je missen Zayn".

Slechterik

Angelina Jolie, die won in de categorie Beste slechterik voor haar rol in Maleficent, drukte het jeugdige publiek op het hart zichzelf te blijven. "Mensen vonden mij altijd raar. Maar anders zijn is goed. Pas je niet aan. Als iemand je zegt dat je vreemd bent, lach dan en wees trots.”

De Nederlandse boyband B-Brave, die al eerder deze week de prijs van Beste Nederlandse Act won, was ook aanwezig in Los Angeles. De vijf zangers waren onder de indruk van de optredens van hun collega's. "Maar eigenlijk was alles vet", aldus Jai Wowor. "We wilden al graag proberen Amerika te veroveren, maar nu weten we het helemaal zeker. We hebben nog een lange weg te gaan, maar na vanavond gaan we er absoluut voor."

Belevenis

Ook de rode loper, die overigens oranje van kleur was, was een hele belevenis voor de groep. Kaj van der Voort: "We hebben dat in Nederland ook weleens gedaan, maar niet voor zoveel camera’s. Ik denk dat we vanavond vaker op de foto zijn gegaan dan het hele afgelopen jaar bij elkaar."