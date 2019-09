Tim Knol 7 kilo afgevallen en zo doet hij dat

Maar liefst zeven kilo raakte hij kwijt, sinds 31 juli, deelde hij op de eerste van september aan zijn volgers op Twitter. Iedereen is dan ook superbenieuwd hoe hij dat heeft gedaan en Tim is niet te beroerd om iedereen te beantwoorden. Zo geeft hij aan dat hij niet snackt, koolhydraatarm eet, geen alcohol en frisdrank meer drinkt, geen tussendoortjes of zoetigheid neemt en meer groente eet. Brood, aardappelen en pasta eet hij dus niet meer. „Is heel goed te doen.” Maar het grootste geheim is wel: „Vooral veel wandelen, rond de 10km per dag.”

Tim Knol wandelt tien kilometer per dag en verloor in een maand al zeven kilo Ⓒ Instagram / Tim Knol

En de reden dat hij daarmee is begonnen, maakt hij desgevraagd de volgende dag bekend. „Vooral omdat ik zelf ongelukkig werd van mijn lijf. Kreeg er last van. En de druppel was toen ik mezelf terug zag op foto’s en televisie.” Zijn werk als singer-songwriter hielp niet mee. „Ik dronk ontzettend veel bier en snackjes de hele dag door (vooral onderweg).” Of, zoals hij later zegt: „Vooral omdat ik echt veel te dik werd.”

Lucky Fonz III voelt zich wel geïnspireerd door de prestatie van de collega-singer-songwriter. „Misschien moet ik daar eens aan beginnen. Ik zou me fitter willen voelen.”