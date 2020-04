Omgekomen MAEVE KENNEDY (40) wilde politiek in

Maeve Kennedy Townsend McKean en haar zoontje Gideon (op de foto links van haar) kwamen afgelopen week bij een kano-ongeluk om het leven. Ⓒ ANP

We hadden misschien nog veel van haar gehoord als MAEVE KENNEDY (40) vorige week, met haar zoon van acht, niet had geprobeerd een bal uit het water te halen. De kleindochter van de legendarische ROBERT F. KENNEDY, die daarbij samen met haar kind om het leven kwam, wilde de politiek in en had met de hulp van BARACK OBAMA de eerste stappen al gezet. Maar nu is de KENNEDY-CLAN in diepe rouw. Voor de zoveelste keer...