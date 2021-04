Huwelijk Hugh Jackman na 25 jaar sterker dan ooit

„Met jou getrouwd zijn, Deb, is net zo natuurlijk als ademhalen”, schrijft Hugh bij een paar oude foto’s van hem en zijn vrouw. „Bijna vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten wist ik dat het ons lot was om samen te zijn. In onze 25 jaar is onze liefde alleen maar sterker geworden.”

De acteur vindt dat ook onder meer het plezier en de spanning in de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. „Ik ben voor altijd dankbaar dat we onze liefde, ons leven en ons gezin delen. We zijn pas net begonnen!”

Hugh en Deborra, die ook acteert, leerden elkaar kennen op de set van een Australische tv-serie. De acteur en actrice trouwden in 1996 in Melbourne en hebben twee kinderen.