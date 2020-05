Josh Homme heeft hommeles met ex

Josh en Brody, zangeres van The Distillers, vroegen in november na een huwelijk van bijna vijftien jaar een scheiding aan. Een maand later regelde Brody een contactverbod omdat Josh volgens haar in beschonken toestand bij haar aan de deur kwam en haar een kopstoot gaf. De zanger beweert nu dat zij steeds ongevraagd blijft opduiken om verhaal te halen, omdat hij zijn contactverbod hd geschonden.

De rocker stelt onder meer dat zijn ex, met wie hij drie kinderen heeft, bij een paardrijles van hun dochter langskwam en hem vanuit haar auto begon te filmen. Josh kreeg vervolgens een boos telefoontje van haar advocaat met het verzoek weg te gaan, anders zou de politie worden gebeld.

Omdat de zanger vreest dat hij in de problemen kan komen door zulke beschuldigingen, vroeg hij een contactverbod aan. Brody mag de komende periode niet bij Josh in de buurt komen, in ieder geval tot een hoorzitting die later deze maand staat gepland.