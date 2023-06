Amerikaanse songwriter Cynthia Weil (82) overleden

Weils dochter Jenn maakte haar overlijden bekend aan entertainmentsite TMZ. „Ze was de beste moeder, oma en vrouw die een familie zich kan wensen. Ze was mijn beste vriendin, vertrouwelinge en mijn partner in crime en een idool en pionier voor vrouwen in de muziekindustrie.”

Weil maakte onder meer muziek voor The Righteous Brothers, Dolly Parton, The Animals, The Ronettes en Chaka Khan. Veel van haar hits schreef ze samen met haar man Barry Mann. De twee waren 62 jaar lang getrouwd.

Het duo werd samen genomineerd voor een Oscar. Ze wonnen twee Grammy Awards voor het nummer Somewhere Out There gezongen door Linda Ronstadt en James Ingram. Ook werd Weil opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.