Beyoncé kan met wereldtournee ruim 2 miljard verdienen

Forbes gaat uit van de meest optimistische aanname dat alle kaartjes voor de concerten als warme broodjes over de toonbank gaan. Het zakenblad baseert zich hierbij op de gemiddelde maximumprijs van 700 dollar voor een optreden van de zangeres. Ook zal er door fans waarschijnlijk veel geld worden uitgegeven aan merchandise. De verwachte inkomsten hiervan zijn ook meegenomen in de omzetprognose van 2 miljard dollar.

De Renaissance World Tour, die woensdag van start gaat in het Zweedse Stockholm, is de eerste tournee van Beyoncé sinds 2016. Op 17 en 18 juni staat de zangeres in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Na het Europese gedeelte gaat de wereldtournee verder in de Verenigde Staten en Canada met shows in onder meer Toronto, Las Vegas, Los Angeles, Houston en New Orleans.

Volgens Forbes zou de opbrengst van deze tournee zelfs groter kunnen worden dan die van al Beyoncé's voorgaande concerten bij elkaar.