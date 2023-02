Krezip wil niet vertellen hoe U2 bij hun drummer is gekomen

„Wonderlijk hè? Wij zijn ook heel erg flabbergasted. Nog steeds als we het erover hebben denk ik: hè, gebeurt dit echt”, zei Govaert in de talkshow Humberto. „We wisten het al langer. Het is bijna een sprookje.”

Waarom U2 juist bij Van den Berg is uitgekomen om de vaste drummer Larry Mullen tijdens diens afwezigheid te vervangen, blijft vooralsnog een geheim. „Het is aan Bram om het straks te vertellen”, aldus Govaert.

Zaterdag ging het aan tafel bij Humberto ook al over de tijdelijke transfer van de Krezip-drummer. Er werden toen twee mogelijke theorieën aangehaald over hoe U2 bij Van den Berg is uitgekomen. Een was dat de Nederlandse fotograaf Anton Corbijn hen bij elkaar heeft gebracht, een ander was dat Van den Berg op de Herman Brood Academie les heeft gegeven aan Martin Garrix, die samen heeft gewerkt met U2. De dj zou de drummer en de band dan bij elkaar hebben gebracht. Ook hierover hield Govaert haar lippen stijf op elkaar: „Dit zijn twee theorieën, dat klopt.”