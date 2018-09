Dré Hazes bedankt vriendin voor geduld

"Ik was gewoon heel gestrest, heel nerveus", vertelde André jr. gisteravond bij het eerste concert van de reeks van drie in de Ziggo Dome in Amsterdam.

"Ik woon natuurlijk samen met Monique, zij was degene die alles op haar bordje kreeg. En dus ik ben blij dat ze nog bij me blijft, dus dankjewel", prees hij haar geduld hij voor de camera van Telegraaf TV.

Roxeanne Hazes, de dochter van André die in september 2004 overleed, had het gevoel dat haar vader erbij was. "Ik wil niet zweverig overkomen of zo, maar het voelt heel vertrouwd."

Een nieuwe, vierde, reeks van de meezingconcerten staat al gepland voor volgend jaar, zo werd gisteren bekend.