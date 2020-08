Taylor Swift vindt dat Trump levens op het spel zet

„Het ineffectieve leiderschap van Donald Trump heeft de crisis waarin we ons bevinden ernstig verergerd en nu maakt hij ons recht om te stemmen kapot,„stelt de 30-jarige zangeres. „Hij weet heel goed dat we hem niet als onze president willen.” De zangeres vindt dat Trump de levens van miljoenen Amerikanen op het spel zet. „Alleen maar om vals te spelen.”

President Donald Trump heeft meerdere negatieve uitspraken gedaan over de Amerikaanse postdienst. Daarbij toonde hij afkeer tegen het stemmen per post, de optie waar veel Amerikanen in november gebruik van zullen maken als zij moeten gaan stemmen. Volgens hem leidt stemmen per post tot meer fraude. Via verschillende rechtszaken probeert Trump te voorkomen dat Amerikaanse staten de mogelijkheden om per post te stemmen uitbreiden. Ook wil hij posterijen minder geld geven zodat stemmen via post onmogelijk wordt. Swift is niet de enige beroemdheid die zich fel uitsprak over de situatie. Onder andere zanger Jason Mraz spoorde zijn fans aan om nu al te gaan stemmen.