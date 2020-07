Idris Elba krijgt speciale BAFTA

De 47-jarige Elba, bekend van series als The Wire en Luther, krijgt de award vanwege zijn acteerprestaties en zijn inzet voor diversiteit en nieuw talent op televisie. De acteur heeft sinds 2013 een productiebedrijf dat in het bijzonder kansen biedt aan nieuwe filmmakers.

Elba vindt het een grote eer dat zijn inzet door de British Academy of Film and Television Arts wordt gezien. „Ik dank BAFTA dat ze mij en anderen die zich voor dezelfde zaak inzetten zien, aangezien het allemaal noodzakelijke stappen zijn om het bewustzijn en het begrip van de diversiteitskloof in de entertainment te helpen verschuiven.”

De BAFTA TV Awards worden eind deze maand vanwege de coronacrisis digitaal uitgereikt. De miniserie Chernobyl maakt met veertien nominaties die meeste kans een beeldje in de wacht te slepen.