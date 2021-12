Simon Keizer en hoogzwangere Annemarie hadden corona: ’Een beetje in paniek’

Simon en Annemarie – de dochter van keeperstrainer Frans Hoek – waren op een ’bescheiden feestje’. Na twee dagen kregen ze een appje waarin stond dat iemand op het feestje corona bleek te hebben. „Van de 25 mensen die er waren, zijn er zeker tien aangestoken”, aldus Annemarie in hun nieuwe video.

De twee lieten zich testen en Simon kreeg een positieve testuitslag. Daarop besloot het Volendamse stel even afstand van elkaar te houden, mede omdat Annemarie zwanger is. Niet veel later kreeg ze alsnog een positieve uitslag: „Ik had eerst wel een klein beetje paniek en was ongerust”, vertelt Annemarie in de video. Van de twee had de zanger het uiteindelijk zwaarder te pakken.

Uiteindelijk kwamen zowel Simon als Annemarie er met milde klachten, na een aantal dagen, weer bovenop. Annemarie: „Ik wil nog even zeggen voor de zwangere vrouwen die hier bang voor zijn: er zijn ook heel veel gevallen zoals ik, waarbij het gewoon voelt als een zwaar griepje.”