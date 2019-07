Orange Is The New Black best bekeken Netflix-original

De serie gaat het zevende en laatste seizoen in. Orange Is The New Black, kortweg OITNB, behoort tot de eerste golf van originele Netflix-series. Intussen zijn er meer dan zevenhonderd door Netflix gemaakte series.

Over het algemeen is Netflix zeer terughoudend als het over cijfers gaat, maar Netflix-manager Ted Sarandos heeft investeerders deze week beloofd meer openheid van zaken te zullen geven.

Teleurstellende cijfers

De online videodienst kreeg onlangs een stevig pak slaag na teleurstellende cijfers over de klantengroei. Netflix kreeg er in het tweede kwartaal 2,7 miljoen nieuwe betalende klanten bij, terwijl het bedrijf zelf had gerekend op 5 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal nog met bijna 10 miljoen toe.

Verder had Netflix te maken met verlies van klanten op de Amerikaanse thuismarkt.