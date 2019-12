Edsilia Rombley: ’Chantal zal de puntentelling wel doen’

Zo ziet de zangeres en voormalig ESF-deelnemer zichzelf het liefst in de greenroom. „En nergens anders. Ik hoop het, ik weet het niet. Ik denk wel dat we alle drie in de greenroom moeten. (...) Ik denk dat Chantal de puntentelling wel wat meer op zich neemt. Met vertragingen, dan moet je wel goed weten hoe je daar mee omgaat.”

Maar of haar vermoedens kloppen, daar heeft ze geen idee van, want er is nog niets besproken. „We hebben er zin in om te horen wat we nu echt moeten doen. We hebben een creatief team en daar gaan we hopelijk snel mee om tafel.”

En gaan ze met zijn drieën nog een openingsact verzorgen? Niet per se hun rol, vindt Edsilia, want het gaat immers om de deelnemers. „Maar we kunnen het wel alle drie. Als het gebeurt is het hartstikke leuk, het is niet onbekend voor ons. Maar ik zweet er nu al voor. Ik ben vreselijk nerveus, nu al. Laat me alsjeblieft focussen op het presenteren (lachend).”