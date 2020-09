Arjen Lubach: Dit seizoen van ZML wordt het laatste

Lubach kondigde eerder al aan binnenkort met zijn succesvolle VPRO-programma te willen stoppen. Maar een concrete termijn noemde hij tot nu niet.

„Ja, dit wordt vooralsnog de laatste”, bevestigt hij in het gesprek met NOS Stories. „Weet je, ik ben nooit geneigd verder te denken dan een paar maanden. En ik vind het heel moeilijk om dingen definitief te zeggen. Maar het lijkt er wel op.”

Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat de schrijver op het hoogtepunt met het programma wil stoppen. In zijn boek Stoorzender, dat een paar weken terug uitkwam, stelt de komiek dat hij niet wil stoppen met comedy op televisie.

Miljoenen kijkers

„Ik wil ook niet stoppen met televisie”, voegt hij daaraan toe. „Maar ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin - naast een paar actualiteiten - één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan loopt. Niet omdat we het niet meer zouden kunnen, maar omdat alles wat je in die vorm (man in pak achter desk doet nieuwslezer na en windt zich op met grapjes) brengt, hetzelfde gewicht krijgt.”

Het programma Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Lubach en zijn team sleepten in 2017 de Televizier-Ring in de wacht. ZML ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote kijkcijferhits van de NPO. In het voorjaar schurkte het programma doorlopend tegen de 2 miljoen kijkers aan.