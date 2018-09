Céline Dion is bang om man te verliezen

Céline maakt zich enorme zorgen om haar zieke man René Angélil die er slecht aan toe is. Toch staat de zangeres achter haar beslissing om weer aan de slag te gaan op het podium. "Ik moet mezelf, mijn man en mijn kinderen laten zien dat we dit aan kunnen", laat ze weten aan People.

In augustus 2014 liet Céline weten te stoppen met de shows in Las Vegas, omwille van haar man die destijds herstellende was van een operatie om zijn keelkanker te bestrijden.

"Toen ik stopte met optreden wilde ik gewoon een vrouw en moeder zijn", aldus Céline. Nadat er voor de derde kanker werd geconstateerd bij René, wilde hij dat ze weer zou gaan zingen. Ondanks zijn gezondheid heeft René beloofd dat hij in het publiek zal zitten de eerste avond. De zangeres bereidt zich voor op een emotionele avond.