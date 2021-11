Lale Gül wint NS Publieksprijs 2021

Dat heeft Margriet van der Linden zojuist bekend gemaakt in haar talkshow M op NPO1. Gül, die sprakeloos was met dit publieke eerbetoon, kreeg ruim 32% van de ruim 210.000 stemmen die werden uitgebracht. Een recordaantal. Nooit eerder brachten zoveel lezers hun online stem uit voor deze prijs.

De Vlaamse schrijver en dwarsligger Brusselmans had zijn geld al weken geleden op de jonge Amsterdamse gezet, die in haar rauwe boek vertelt hoe zij zich ontworstelde aan haar droevige jeugd in een streng islamitisch gezin in Amsterdam Oud-West. In een van zijn columns riep hij treinreizigers op om op haar te stemmen. „Want de andere genomineerden zijn het niet waard dat ze ooit, al was het één cent van de Nederlandse Spoorwegen ontvangen”, zo schreef hij.

Baanbrekend boek

Ook diverse Bekende Nederlanders hoopten dat Gül, die overduidelijk de gunfactor had, er met de prijs - bestaande uit een geldbedrag van €7500, een sculptuur van Jeroen Henneman en een jaar lang gratis eersteklas treinreizen - vandoor zou gaan. Zo liet eerder al Jeroen Dijsselbloem, de oud-minister van Financiën in een promotiefilmpje voor de prijs weten dat hij op Gül ging stemmen. Hij noemde haar roman ’een prachtig, baanbrekend boek.’

Barbara Barend schaarde zich op Twitter eveneens onder de fans van Gül. De sportjournaliste bekende dat zij de roman ’ademloos in een ruk’ had uitgelezen en ook op de Turks-Nederlandse schrijfster had gestemd. En ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bekende kleur en bleek #teamlale te zijn. De bedreigde schrijfster liet in de uitzending te weten Halsema als een soort bonus-moeder te beschouwen. „Ze heeft zich toen ik helemaal stuk zat geheel over mij ontfermd.”

Kennelijk hebben die oproepen via sociale media goed gewerkt. Gül liet de andere genomineerden ver achter zich. Onder hen de al zeven keer genomineerde thrillerschrijfster Saskia Noort met Bonuskind, Hendrik Groen voor zijn tragikomische Opgewekt naar de eindstreep, Toren C-actrice Maike Meijer en haar hilarische overgangsperikelen in Wen er maar aan en de biografie van Johan Derksen, geschreven door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman.

Gevaarlijke outsider

Grote kanshebber vooraf leek echter het boek Martien van Jan Dijkgraaf te zijn, over de reality soap-ster Martien Meiland. Maar kennelijk is zijn populariteit tanende. Bovendien was er een gevaarlijke outsider. Stemmers konden immers ook een eigen titel aandragen die volgens hen de prijs verdient. Van die mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt. Het boek Ziek gelukkig van de onlangs veel te jong aan kanker overleden Ruud ten Wolde, verslaggever bij RTL Boulevard, kon zo tot grote hoogte op de populariteitslijst stijgen. Saskia Noort raadde haar volgers zelfs aan om niet op haar, maar op Ten Wolde te stemmen.

Boek van het Jaar

Gül mag haar roman nu officieel ’Het boek van het Jaar’ noemen. Vorig jaar ging deze eretitel nog naar het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. In 2019 werd de onderscheiding postuum toegekend aan Martine Bijl voor haar zeer persoonlijke verhalenbundel Rinkeldekink.