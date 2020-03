Talpa stopt met opnames Man Bijt Hond

Talpa zet de komende tijd vooral in op herhalingen aangezien vele andere programma's uitgesteld moeten worden. Onder anderen Getekend voor het leven, het nieuwe seizoen van Hoeveel ben je waard? en de nieuwe talentenjacht We Want More worden uitgesteld. De uitzendingen van Miljoenenjacht en Split Screen zijn verplaatst naar het najaar.

Met het team van Man Bijt Hond wordt ondertussen aan een nieuw primetimeprogramma gewerkt, dat in het verlengde van het vooravondprogramma ligt.