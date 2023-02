Blad Linda de Mol lanceert eigen seksspeeltjeslijn

De collectie bestaat in totaal uit vier verschillende speeltjes in poederroze en rode tinten. De collectie is ontworpen samen met Rianne Swierstra. „Er is gekozen om meerdere soorten speeltjes te ontwerpen, omdat Linda. iedereen een orgasme gunt”, schrijft het vrouwenblad op de website. „Van jong tot oud, van man tot vrouw - er is voor elk wat wils.”

Aandacht voor het onderwerp is er ook in de nieuwste editie van het tijdschrift, met het thema ’Iedereen een orgasme’. „Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor en kennis over de vulva, clitoris en vagina”, zet het vrouwenblad. „Maar het kan natuurlijk altijd beter.”