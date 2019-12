Voetbalvrouw Rebekah Vardy bevallen van dochtertje

„Dolblij met de geboorte van ons mooie meisje. Becky en baby maken het allebei goed en we zijn allemaal helemaal verliefd op het nieuwste lid van ons team”, twitterde de Leicester-spits.

Aan Hello laat Rebekah weten dat de vader bij de bevalling aanwezig was. „Ik was zo blij dat ik Jamie aan mijn zijde kon hebben voor de geboorte van onze mooie dochter.”

De 37-jarige voetbalvrouw maakte haar zwangerschap in augustus bekend. De pasgeboren baby is haar vijfde kindje. Met Jamie heeft ze er twee: Sophie and Finley. De twee andere kinderen Megan en Taylor kreeg ze tijdens eerdere relaties. „Ik ben extatisch dat we nog een klein meisje in onze familie hebben”, zegt ze. Jamie was ook al vader van een andere dochter, Ella.

