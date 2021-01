’Bewijs Virginia Giuffre doorslaggevend voor verkrachtingszaak Brunel’

Premium TV

John Williams: ’Op sodemieter gekregen bij opnames Slechtste chauffeur’

John Williams presenteert momenteel het tiende seizoen van De slechtste chauffeur van Nederland, zijn tv-hit Help, mijn man is klusser wordt opgenomen en hij is bezig met een programma over tiny houses. „Bij alles is altijd het belangrijkste dat er niets is gespeeld. Daar heb ik in het begin voor mo...