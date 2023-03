Monica Geuze en Kaj Gorgels reizen door Europa voor nieuwe serie

Hoe de reis van de presentatoren, die eerder samen te zien waren in Temptation Island: Love or Leave, er gaat uitzien bepaalt de kijker. „Het mag een overnachting zijn, het mag een activiteit zijn, door heel Europa”, zegt Geuze in een video van Videoland op Instagram.

Wanneer het programma te zien zal zijn, is nog niet bekendgemaakt. Kijkers kunnen hun ideeën vanaf nu insturen. „Heerlijk, we geven de controle aan jullie”, zegt Gorgels. De twee zullen hun belevenissen ook bespreken in hun podcast Geuze & Gorgels. „Dus je hebt dubbel controle over wat wij meemaken en bespreken”, aldus Gorgels.