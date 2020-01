Hailey Bieber is wreedheid op sociale media helemaal zat

Onder een foto van een azuurblauwe zee deed de vrouw van Justin Bieber haar beklag vrijdag in een Instagrambericht over de negativiteit die ze over zich heen krijgt op internet. „Mijn favoriete deel van bestaan is het hebben van menselijke connecties. Ik ben dol op banden creëren met andere mensen. Ik vind het heerlijk om dingen gemeen te hebben met anderen, hun verhalen aan te horen, met hen te lachen en te huilen”, vertelt het 23-jarige model.

Volgens Hailey is het moeilijk om een gevoelig mens te zijn op social media. „Instagram, Twitter, etc. zijn zulke broedplaatsen voor wreedheid naar elkaar, en omdat mensen niet de tijd nemen om eerlijk met anderen te praten, schaadt het wat een goed platform had kunnen zijn voor menselijke interactie.” Het doet haar pijn om haat over zich heen te krijgen, vergeleken te worden met anderen en beoordeeld te worden.